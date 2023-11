Tendenze per le sneakers autunno inverno 2023

Per l'autunno inverno 2023, i 'must have' puntano su materiali leggeri, impermeabili e su un'innovazione sostenibile, con una forte attenzione all'impiego di materiali eco-friendly. Tra i trend principali per le sneakers di questa stagione ci sono i rimandi ai college americani degli anni Ottanta e alle loro divise sportive, all’abbigliamento da sci anni Sessanta, allo 'skate style' dei primi Duemila, al look 'romantic grunge' e al mondo punk rock.

La palette colori comprende tonalità che andavano forte qualche stagione fa. Sono mantenute - rivisitate, rialzate e confortevoli - per qualche sneaker femminile. In generale, sono proposte 'super platform', ovvero piatte ma con una suola spessa e alta

