Tecnologie, scienze e inglese per il primo liceo Steam in Lombardia

Metà delle lezioni in lingua inglese. E quattro anni di studio in cui oltre alle materie scientifiche “standard” viene dato ampio spazio a computer e robotica, digital media, tecnologia. È la carta d’identità del nuovo Liceo Steam di Monza, il primo del genere in Lombardia. Voluto da Assolombarda e realizzato in collaborazione con il Collegio Villoresi, ha l’obiettivo di contribuire a colmare il gap di competenze e quindi formativo che le imprese lamentano da tempo.

Grazie alla ideazione e progettazione di Assolombarda e alla sinergia con il Collegio Villoresi, quello di Monza sarà il primo liceo Steam in Lombardia, quarto in Italia dopo Rovereto, Bologna e Parma. Struttura che offrirà ai ragazzi e alle ragazze l’opportunità di sviluppare competenze interdisciplinari e integrerà materie tradizionali con un approccio innovativo e pratico.

