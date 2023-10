Taylor Swift, una macchina perfetta. Ora è una cantante da un miliardo di dollari

MILANO – Una macchina perfetta, capace di regalare 4,3 miliardi aggiuntivi al Pil americano “soltanto” grazie a 53 esibizioni.

Una macchina capace di infrangere i record delle performance live e anche al botteghino, grazie a un Eras Tour da annali per l’eco (e gli affari) che ha generato. La protagonista è Taylor Swift. Che ora può aggiungere un altro diadema alla sua corona: è miliardaria. Il …

Italia Notizie

Leggi di più:

repubblica »

Taylor Swift, è uscito l’album 1989 (Taylor’s Version)Tra le cantanti americane più famose di sempre, Taylor Swift è una delle cantautrici country più amate. Con più di 200 premi ricevuti, la sua carriera è costellata di record. Leggi di più ⮕

Ora solare 2023, quando cambia: si dormirà un'ora in piùLancette indietro nel fine settimana 28-29 ottobre: avremo un'ora in più di luce la mattina ma le giornate diventeranno più brevi Leggi di più ⮕

Cambio dell'ora 2023: quando spostare le lancette di un'oraA fine ottobre torna l'ora solare. Ecco quando tirare indietro le lancette. E come affrontare il cambio dell'ora Leggi di più ⮕

Cosa ci fa Taylor Swift a casa di Bradley Cooper?Taylor Swift La stella che brilla nel firmamento musicale e cinematografico Leggi di più ⮕

Taylor Swift con le amiche a New York, il beauty look è retrò e coloratoUna bionda ginger (e boccolosa) si aggira per la Grande Mela e attira tutti i paparazzi. E' la donna dei record Taylor Swift che, complici le uscite serali con le amiche, regala ancora una volta splendide ispirazioni di trucco e capelli. Con un certo profumo di Halloween. Leggi di più ⮕

Guerra a Gaza, perchè Israele non entra (ancora) nella Striscia?L'offensiva di Israele sulla striscia di Gaza Leggi di più ⮕