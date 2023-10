Taylor Swift, la “multinazionale” che vola oltre il miliardo, un biglietto dell'Eras Tour costava in media 254

Un altro record per Taylor Swift. La cantante di appena 33 anni è diventata ufficialmente miliardaria secondo uno studio condotto da Bloomberg. Più ricchi di lei, nel mondo della musica, sono solo Jay-Z e Rihanna ma loro per questo devono ringraziare anche attività e business collaterali. Nel caso della Swift, invece, il patrimonio ha un’origine puramente artistica.

«Taylor ha grandi idee, è in grado di ampliare le sue idee e sembra essere piuttosto propensa al rischio» ha commentato Carolyn Sloane, economista del lavoro dell’Università di Chicago. Oltre al valore economico e finanziario del brand Swift, l’artista è diventata rilevante anche sul piano politico. Dopo essere rimasta a lungo lontana da temi e dibattiti, ha deciso di recente che fosse venuto il momento di schierarsi.

