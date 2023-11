Taylor Swift e Travis Kelce cenano a Buenos Aires

Si trattava del secondo concerto di Swift dopo una pausa di mesi dal suo tour, durante la quale ha assistito a diverse partite dei Chiefs (a beneficio delle statistiche di Kelce). Ora che si è rimessa in viaggio per un periodo di lavoro di un mese in America Latina, è meno probabile che Swift assista alle partite di novembre di Kelce.

Forse è per questo che venerdì Kelce è volato a Buenos Aires, dove la presunta coppia ha cenato con il padre di lei, Scott Swift (tra tutti i ristoranti, proprio in una steakhouse all’interno dell’hotel Four Seasons). La cena è stata possibile perché venerdì il maltempo ha bloccato il concerto di Swift, che però è tornata in pista sabato. E stavolta Kelce si è dovuto accontentare di guardare dagli spalti. O meglio, da una «tenda VIP», come dice USA Today, dove gli utenti dei social media lo hanno immortalato mentre scherzava con il pubblico, reggeva un cartello e saltellava a ritmo mentre consumava snack da una borsa non meglio precisata sulle note del pop di Swift. Come riferito da più fonti, Swift si è premurata di salutare Kelce dal palc

:

VANİTYFAİRIT: Taylor Swift e Travis Kelce, la cronologia completa dei loro appuntamentiÈ iniziato tutto con un braccialetto dell’amicizia

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più »

COSMOPOLİTAN_IT: Olivia Wilde e quel tweet sulla storia tra Taylor Swift e Travis KelceHarry Styles e olivia Wilde, la loro storia d'amore

Fonte: Cosmopolitan_IT | Leggi di più »

SKYTG24: Taylor Swift, Travis Kelce risponde alle domande sulla presunta relazione con la cantanteLa domanda principale tra i fan di Taylor Swift negli ultimi mesi: Taylor Swift e Travis Kelce sono una coppia? Tutto è iniziato con i braccialetti dell'amicizia durante l'Eras Tour della pop star.

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

COSMOPOLİTAN_IT: Travis Kelce ha passato la notte a casa di Taylor SwiftIl giocatore dell'FNL è stato fotografato di buon mattino, mentre lasciava l'appartamento newyorkese della cantante

Fonte: Cosmopolitan_IT | Leggi di più »

SKYTG24: Taylor Swift, la seconda apparizione alla partita di Travis KelceLeggi su Sky TG24 l'articolo Taylor Swift , la seconda apparizione alla partita di Travis Kelce

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

GRAZİA: Taylor Swift ha «grandi speranze» per la sua storia con Travis Kelce Taylor Swift si sta divertendo molto a conoscere Travis Kelce . Secondo la fonte i due«parlano ogni giorno» e lui è «completamente innamorato»

Fonte: Grazia | Leggi di più »