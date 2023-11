Tavolo sul trasporto aereo al ministero delle Imprese e del made in Italy

Tavolo oggi sul trasporto aereo al ministero delle Imprese e del made in Italy. Il ministro Adolfo Urso e il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo Bignami, incontrano le associazioni del settore e i rappresentanti delle compagnie aeree operanti in Italia per proseguire il confronto sulle questioni legate all'accessibilità del servizio per gli utenti e alla competitività del settore.

Nei giorni scorsi le associazioni dei consumatori hanno denunciato rincari enormi dei voli di Natale per le Isole, con punte del 78% rispetto all'inizio di novembre, secondo un'analisi del Codacos. Alla riunione ci sono rappresentanti di Ita Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Wizz Air, Neos, Sky Alps e Volotea, delle associazioni Iata, Aicalf, Ibar, Assaeroporti, Aeroporti 2030, Assoclearance e Assohandler





