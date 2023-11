Tavolo imbandito di fronte all'Onu con 230 posti vuoti per gli ostaggi di Hamas

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento"Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Con le famiglie degli ostaggi israeliani: “Se sono tenuti nei tunnel è la fine”I 229 rapiti da Hamas potrebbero essere nascosti nei sotterranei di Hamas, obiettivo dell’Idf Leggi di più ⮕

Onu, "nessuna condanna ad Hamas": perché l'Italia non ha votato la risoluzioneNessun riferimento di condanna alla strage del 7 ottobre commessa dai miliziani di Hamas è alla base della scelta dell'Italia di asten... Leggi di più ⮕

Onu, Italia astenuta su risoluzione Gaza perché mancava condanna ad HamasEpisodi circoscritti, pericolosi come trappole. Micce che possono incendiare la polveriera mediorientale e accendere il caos che tutti temono. Non sol... Leggi di più ⮕

Guerra a Gaza, entrare nei quartieri e distruggere Hamas: il piano d'attacco di IsraeleLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra a Gaza, entrare nei quartieri e distruggere Hamas: il piano d'attacco di Israele Leggi di più ⮕

Guerra Israele-Hamas, in migliaia occupano il ponte di Brooklyn per chiedere la paceGuerra Israele-Hamas, nuova marcia a New York, sul ponte di Brooklyn Leggi di più ⮕

Hamas propone lo scambio tra 229 ostaggi e 7mila detenuti, Israele rifiuta (e aumenta le truppe)L'offerta rispedita al mittente: "Terrorismo psicologico". Intanto l'esercito israeliano aumenta il numero di unità dispiegate nella Striscia di Gaza: "Colpiti 450 obiettivi di... Leggi di più ⮕