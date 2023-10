Tassotti sicuro: ‘Scudetto lotta a 3 tra Inter, Milan e Napoli: Juve deve crescere ancora’

: "Purtroppo secondo me qualche dubbio adesso lo hanno un po’ seminato, perché comunque hanno perso contro l’Inter pesantemente. Contro la Juve è stata una partita anomala perché hanno giocato tanto tempo in inferiorità numerica. Secondo me quella partita lascia un po’ il tempo che trova. Però poi hanno perso col Paris Saint-Germain e qualche dubbio adesso ce l’hanno.

E bisognerà fare i conti con l’Inter sicuramente se si vuole vincere il campionato. Però anche le altre hanno le loro possibilità: il Napoli, il Milan. Non so se può la Juventus, deve crescere ancora per essere considerata una pretendente allo scudetto“. Così Mauro Tassotti a Radio Anch’io lo Sport.

