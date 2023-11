Tassi Usa ancora fermi ma Fed pronta ad agire

Ma per quanto la Fed possa ancora pazientare, e seppure la decisione di mantenere lo status quo sia stata plebiscitaria, i nodi presto verranno al pettine. La banca centrale Usa ha infatti lasciato aperta la possibilità ad altri rialzi.

Secondo il FedWatch Tool del Cme Group, ci sarebbe il 24% di possibilità di una stretta nella riunione del 12-13 dicembre. I problemi di Powell non sono comunque neanche lontanamente paragonabili a quelli di Evergrande. Lo sviluppatore immobiliare cinese ha infatti proposto ai suoi debitori offshore un nuovo piano di ristrutturazione, offrendo di scambiare le loro obbligazioni con una quota di circa il 30% di ognuna delle due sue controllate quotate alla Borsa di Hong Kong, Evergrande Property Services e Evergrande New Energy Vehicle.

