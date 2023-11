Tank israeliano segnalato nella zona meridionale dell'enclave

Un tank israeliano, segnalati nella zona meridionale dell'enclave. Il leader di Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar e uno dei comandanti delle brigate Izz al-Din Al Quassam, il braccio armato di Hamas , Muhammad Deif sarebbero fuggiti a Khan Yunis .

Sinwar, inoltre, non starebbe comunicando con i mediatori del Qatar e dell'Egitto da una settimana ostacolando il negoziato in vista di una possibile liberazione degli ostaggi rapiti in occasione dell'attacco di Hamas ad Israele lo scorso 7 ottobre. Il rilascio dei bambini e delle loro madri è una linea rossa fissata in Israele e, secondo una fonte che ha familiarità con i negoziati, non sarà accettato alcun accordo che non li includa., quando avremo qualcosa da dire, vi aggiorneremo", dice il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in conferenza stampa, aggiungendo che il primo obiettivo della guerra è paralizzare Hamas , il secondo è restituire gli ostaggi e il terzo è eliminare ogni minaccia da Gaz





Meloni: "Scene Israele sono di disumanizzazione e antisemitismo, evitare che conflitto si propaghi" - "Diritto di Israele ad esistere, diritto di Israele a difendersi, diritto di Israele

Israele pubblica su twitter la foto dei tank di benzina accumulati da Hamas

Guerra Israele Hamas, ultime news oggi 15 novembre 2023 - Operazione militare all'AlShifaHospital di Gaza, la nota delle Forze di difesa israeliane: 'Intento che non venga causato alcun danno ai civili utilizzati da Hamas come scudi umani'.

Guerra Israele-Hamas, Hezbollah spara su Israele. Guerra Medioriente, situazione ospedali Gaza drammatica

Israele, il Qatar sta negoziando con Israele e Hamas - Prosegue la guerra in Medioriente. Il Qatar sta negoziando con Israele e Hamas, in coordinamento con gli Stati Uniti, il rilascio di 12 ostaggi in cambio di un cessate il fuoco di tre giorni. Ma Netanyahu avvisa che senza il rilascio di tutte le persone trattenute con la forza non ci saranno tregue.

Israele, Erdogan cancella viaggio in Israele: 'Hamas non è organizzazione terroristica' - 'Non abbiamo alcun problema con lo Stato di Israele, ma non abbiamo mai approvato le atrocità commesse e il modo in cui agisce come organizzazione piuttosto che come Stato'

