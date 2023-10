Tale e Quale Show, le anticipazioni della sesta puntata, questa sera su Rai1

Anche in questa sesta puntata saranno protagonisti gli artisti che dovranno immedesimarsi nei big della musica, in un arco temporale lungo sessanta anni. Sette giorni fa vincitore di puntata è statoLa classifica provvisoria vede in testa Gaudiano, seguito a pochi punti da Licitra e da Ilaria Mongiovì

. A una settimana dalla fine della proclamazione del ‘Campione di Tale e Quale Show 13’ (tra 14 giorni andrà invece in onda, nel corso dell’ultima puntata, il Torneo dei Campioni), i punti in palio sono davvero fondamentali.

Al termine della serata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata; la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascun appuntamento, porterà invece all’elezione del vincitore finale. Come sempre, tutte le interpretazioni saranno accompagnate dal vivo dagli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. headtopics.com

