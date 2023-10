Tale e Quale Show, il vincitore della quinta puntatata è Lorenzo Licitra

Con una travolgente e commovente interpretazione di Alex Baroni, Lorenzo Licitra è il vincitore della quinta puntata di Tale e Quale Show. Il talent show condotto da Carlo Conti sta registrato ascolti molto positivi, vincendo spesso la serata con la concorrenza su Mediaset. L'ultimo appuntamento ha visto numerosi imprevisti, ma anche tantissimi momenti divertenti e di coinvolgimento del pubblico. Andiamo a vedere cosa è successo.

Tale e Quale Show, due assenti e Carlo Conti ferma l'esibizione di Ginevra Lamborghini: ecco cosa è successo Tale e Quale Show, Paolantoni e Cirilli puntano alla vittoria con i 'Village People': Maria Teresa Ruta sostituita dalla figlia Guenda Goria Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Licitra (@lorenzolicitraofficial) Tale e Quale, pieno di imprevisti Dall'assenza di Maria Teresa Ruta, sostituita dalla figlia Guenda Goria, a quella di Scialpi a...

