Takeda annuncia un ulteriore investimento di 30 milioni di euro in Italia

Takeda , prima azienda farmaceutica giapponese per fatturato, undicesima nella classifica globale e tra le 100 aziende più sostenibili al mondo, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede di Roma (in viale Manzoni 30), annuncia un ulteriore investimento di 30 milioni di euro per i siti produttivi di Pisa e Rieti.

Lo stabilimento di Rieti pienamente approvato per l’esportazione verso i principali mercati mondiali contribuisce già oggi per oltre il 70% all’export di tutto il settore manufatturiero della provincia. «Il polo industriale di Takeda - ha commentato Francesca Micheli, general manager di Takeda Manufacturing - è una delle più importanti realtà produttive biotech del Paese, leader nella lavorazione del plasma . Abbiamo fiducia nel futuro del settore farmaceutico italiano e continueremo a investire in Italia per aumentare la produzione e ottimizzare la disponibilità dei farmaci

Takeda Investimento Farmaceutica Italia Produzione Farmaci

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



sole24ore / 🏆 1. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

L'FC Rieti pesca dai rivali cittadini, ufficiale un rinforzo dall'Amatrice RietiL'FC Rieti annuncia l'acquisto di un nuovo giocatore per il rush finale di Promozione Lazio

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Forno crematorio in Sabina, Durc irregolare e mancanza di norme sulla sicurezza: in due nei guaiRIETI - Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti, unitamente al...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Sequestrate dalla Guardia di finanza di Rieti oltre 30mila carte pokemon contraffatteRIETI - Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Rieti hanno effettuato una serie...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Rieti, via libera ai nuovi insediamenti urbani: ecco le aree cittadine per realizzare le opereRIETI - Il Comune di Rieti dà il via libera alle nuove opere di urbanizzazione pubbliche e...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Real Sebastiani soffre ma torna al successo: Chiusi espugnata 68-71. FotoRIETI - Real Sebastiani Rieti che soffre ma porta a casa due punti pesantissimi dalla trasferta di...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Real Sebastiani, due punti d'oro a Chiusi. Foto. Rossi: «Dispiace aver sofferto così tanto ma difesa solida»RIETI - Il popolo del Real Sebastiani Rieti festeggia la Pasqua con la pesante vittoria esterna...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »