Tajani: “Per delegittimare Hamas serve la creazione di uno Stato palestinese”

BRUXELLES. La lotta all’estremismo palestinese passa per una soluzione, vera, a due Stati. Il centro-destra europeo ragiona, dopo le condanne, al post-confitto in corso in Medio Oriente, e il contributo arriva da Antonio Tajani, ministro degli Esteri, segretario ad interim di Forza Italia e vicepresidente del Partito popolare europeo.

Da capo della diplomazia italiana e membro dell’ufficio di presidenza del Ppe dunque tende la mano all’Autorità nazionale palestinese, ma isola l’altra parte del mondo palestinese. «La posizione dell'Italia è chiara, la ripeto: Hamas è un'organizzazione terroristica».

