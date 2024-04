Tajani: 'Alle Europee il nostro voto non deve essere condizionato da notizie false'

Il ruolo della stampa, in qualsiasi settore, è fondamentale. Servono sempre e comunque degli intermediari che verificano se una notizia è falsa o vera. Purtroppo ci sono sempre più fake news , pensiamo a quelle girate sui social sull'attentato di Mosca. Sono in tanti che cercano di condizionare l'opinione pubblica, e ci saranno tentativi anche per le Europee . Io sono favorevole all'uso dell'IA ma bene ha fatto questo Parlamento a dare delle regole.

La libertà di scegliere è fondamentale in democrazia, se la mia scelta è condizionata da notizie false è ovvio che a essere condizionata è la mia libertà. E il Pe ha dimostrato più volte di essere un presidio della libertà in Europa. Alle Europee il nostro voto non deve essere condizionato da notizie fals

Tajani Europee Fake News Stampa Libertà Di Scelta

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Tajani al Forum ANSA: 'Non permetteremo alle fake news di inquinare il voto alle Europee'Metsola: 'l'Eurocamera non ha paura delle interferenze' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Tajani, voto alle Europee non sia condizionato da fake news'Il ruolo della stampa, in qualsiasi settore, è fondamentale. Servono sempre e comunque degli intermediari che verificano se una notizia è falsa o vera. Purtroppo ci sono sempre più fake news, pensiamo a quelle girate sui social sull'attentato di Mosca.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Forza Italia, Tajani: 'Obiettivo superare il 10% alle elezioni Europee'I titoli di Sky TG24 del 12 marzo 2024 - edizione h13

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Sondaggi politici elezioni europee: FdI primo partito alle Europee, testa a testa Lega-FIHa settato lei la barra: 'vorrei replicare il voto delle politiche'. In un voto: 26 per...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Puigdemont si candida alle elezioni in Catalogna e rinuncia alle europeeL'ex-presidente catalano: 'Oggi inizia il conto alla rovescia per il mio ritorno'

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Europee, Letizia Moratti di candida con Forza Italia: «Sarò capolista se non ci sarà Tajani»Letizia Moratti correrà con Forza Italia alle europee. «Sarò in campo»,...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »