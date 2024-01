Taiwan elegge William Lai Ching-te come presidente nonostante le minacce della Cina

In quelle che sono state senz’altro le elezioni a più alta tensione del momento, Taiwan oggi ha eletto presidente William Lai Ching-te, già vicepresidente dell’isola, inviso a tal punto a Pechino da essersi guadagnato la definizione di “piantagrane” e “pericoloso indipendentista” da parte del governo cinese. Una festa della democrazia, con il popolo taiwanese che è andato in massa a votare e non si è fatto oltremodo impressionare dalle minacce della Cina.

Una festa per il Partito Democratico Progressista al potere, che però viene oscurata da alcune ombre: in primo luogo le dimensioni della vittoria, con il Dpp che perde la maggioranza in Parlamento. In secondo luogo le parole dei grandi del mondo, che fanno capire quanto difficile sia ogni strada che si allontani dallo status quo: Joe Biden afferma in modo netto che "gli Usa non sostengono l'indipendenza di Taiwan", mentre il governo cinese ribadisce che "la riunificazione è inevitabile" e la determinazione nel procedere alla sua realizzazione "solida come la roccia





Il progressista Lai sarà il nuovo presidente di Taiwan. Cina: “Non impedirà riunificazione”Taiwan resta in mano ai progressisti. Manca solo l’ufficialità, ma con il 95% delle schede scrutinate e 5,3 milioni di voti ottenuti, l’attuale vicepresidente Lai Ching-te, noto come William Lai, diventerà il nuovo presidente dell’isola ribelle.

Taiwan, i tre candidati in gara: chi sonoChi appoggia la Cina?

