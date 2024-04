Taiwan colpita da un forte terremoto di magnitudo 7.4

Taiwan è stretta in una morsa che scatena periodicamente grandi terremoti come quello di magnitudo 7.4 avvenuto nelle prime ore di oggi."L'isola si trova compressa tra la placca delle Filippine e quella Eurasiatica", dice all'ANSA Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia."La placca delle Filippine si avvicina a quella Eurasiatica al ritmo di oltre 7 centimetri l'anno.

La scossa - dice Doglioni - è stata 30 volte più forte di quella registrata a L'Aquila nel 2009". La placca dell'Eurasia spinge verso Est in direzione contraria a quella delle Filippine, e la rottura della faglia che ha generato il forte sisma è avvenuta lungo una linea che va da Nord-Est a Sud-Ovest. Per questo motivo, sebbene comunemente rappresentati come punti precisi sulle mappe, per sismi di queste dimensioni è più appropriato parlare di scivolamenti di un'ampia area di faglia, che si estende per 60 chilometri di lunghezza e 35 chilometri di larghezz

