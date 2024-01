Massimelli:"Scelta inaccettabile che metterà in difficoltà 7mila famiglie, circa mille con Sla" La Giunta di Regione Lombardia ha deliberato all’unanimità il taglio sulle Misure B1 e B2 relative alla disabilità gravissima e grave, supportate con risorse statali del Fondo nazionale per la non autosufficienza (Fna) e con risorse regionali. Tali misure storicamente hanno sempre garantito un contributo mensile per valorizzare l’assistenza fornita dal caregiver familiare.

Così Aisla, l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, protesta per la"scelta inaccettabile". Con questa misura"Regione Lombardia metterà in difficoltà più di 7.000 famiglie già duramente provate dalla malattia, di queste circa 1.000 con Sla”. Aisla ha sollevato ripetutamente nei giorni scorsi le preoccupazioni interpretative della Regione Lombardia riguardo all'assistenza diretta e indiretta prevista dal Fna, evidenziando i gravi effetti di un taglio così radical





