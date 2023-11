Tabellone Coppa Italia 2023/2024: calendario, date e orari di tutte le partite

La Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024 sarà trasmessa interamente dalle reti Mediaset, come già successo nella scorsa stagione. Due in canali a disposizione per la diretta tv delle partite, Italia 1 e il Canale 20, con le gare che verranno calendarizzate sui due canali di volta in volta. Per lo streaming sarà attivo il servizio gratuito Mediaset Infinity, la visione della Coppa Italia sarà quindi ancora una volta totalmente gratuita.

