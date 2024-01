Svegliarsi più tardi potrebbe migliorare il rendimento scolastico degli adolescenti. A confermarlo ancora una volta, dopo ricerche precedenti su questo tema, è Luigi De Gennaro, professore del Dipartimento di Psicologia della Sapienza e direttore editoriale del sito dell'Associazione Italiana di Medicina del Sonno, durante il congresso Italia Sonno 2023. Il sonno è collegato all’apprendimento e alla memoria Tra sonno e memoria c’è un rapporto di stretta dipendenza.

Mentre dormiamo il nostro cervello fissa i ricordi e sceglie cosa non memorizzare. «Il sonno è correlato con il potenziamento di funzioni cognitive come l’apprendimento, l'attenzione e la memoria oltre che con il mantenimento dell’equilibrio psico-emotivo e relazionale», afferma De Gennaro. «Ciò vale tanto per gli adulti, quanto per gli adolescenti, nei quali l'obbligo di alzarsi presto la mattina è associato spesso a un ritardo dell’addormentamento notturno». Sonno: perché gli adolescenti dormono poco Gli adolescenti tendono a stare collegati a device elettronici fino a pochi minuti prima di andare a lett





OKLaSalute » / 🏆 22. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Vacanze di Natale per gli studenti: ricaricare le batterie e prepararsi per il rush finaleDue settimane abbondanti di vacanza per gli studenti per ricaricare le batterie prima del rush finale dell'anno scolastico. La prima parte del 2024 sarà caratterizzata da importanti appuntamenti come i test d'ingresso, gli esami di Maturità e di terza media, e le Prove INVALSI. Le regioni hanno stabilito autonomamente il calendario scolastico, tenendo conto delle festività nazionali e dei ponti.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Cosa fare a Natale a Roma: tutti gli eventi da non perdereDai villaggi di Natale ai concerti gospel, tra presepi e viaggi che attraversano il mondo, ma restando in città

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Nuovi dettagli sugli orrori inflitti alle donne israeliane durante gli attacchi di HamasUn'indagine del New York Times rivela stupri, mutilazioni e azioni di estrema brutalità contro le donne durante gli attacchi di Hamas in Israele.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Come vestirsi a Capodanno: gli outfit perfetti per i vostri partyCena con gli amici o serata elegante? Fuga al caldo o party in montagna? Quali che siano i vostri piani, brindate al nuovo anno con stile!

Fonte: Grazia - 🏆 23. / 63 Leggi di più »

Violenza sessuale contro le donne in Israele dopo gli attacchi di HamasIl New York Times ha condotto un'indagine che ha rivelato un quadro di violenza sessuale contro le donne in Israele dopo gli attacchi di Hamas. Una delle vittime, Gal Abdush, è stata violentata e la sua storia è diventata un simbolo degli orrori inflitti alle donne durante gli attacchi.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Marotta e gli episodi arbitrali: 'Noi la lepre, dobbiamo schivare le fucilate'L'amministratore delegato dell'Inter a margine dell'assemblea di Lega Serie A: 'Non sto qui ad elencare eventuali errori commessi a nostro svantaggio'

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »