SV Darmstadt 98 - Bundesliga: Punteggi & Highlights Calcio

Bundesliga - Bayern Monaco, Neuer torna in campo! Ci sarà contro il Darmstadt 331 giorni dopo l'ultima partita

BUNDESLIGA - Una buona notizia per il Bayern e per la Nazionale tedesca. Dopo quasi un anno, infatti, ecco il rientro di Manuel Neuer che torna dopo l'infortunio a tibia e perone rimediata... Sciando! Dopo tanta attesa, ecco che l'ex Schalke farà il suo debutto nel week end contro il Darmstadt 331 giorni dopo l'ultima partita ufficialmente disputata (in Nazionale al Mondiale).

