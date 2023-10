Superenalotto, numeri estrazione vincente di oggi 27 ottobre 2023

Estratti i numeri della combinazione vincente del concorso di oggi del Superenalotto: 23, 40, 49, 57, 68, 69. Numero Jolly: 56. Numero SuperStar: 56.

Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi del Superenalotto. Sono stati realizzati due '5' che vincono 62.892,16 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del '6' per il prossimo concorso sale a 76.300.000 euro.

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'app del Superenalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile onlineLa prossima estrazione è in programma domani, sabato 28 ottobre 2023. Dal 7 luglio infatti è prevista un'estrazione aggiuntiva tutti i venerdì a sostegno dell'Emilia-Romagna. Nei giorni di estrazione si può giocare fino alle 19.30. L'estrazione avviene alle 20. headtopics.com

