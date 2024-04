Supercar Blondie lancia Sbx Cars, la piattaforma d'aste di auto da sogno

Supercar Blondie, l'influencer da 110 milioni di follower: «Metto all'asta auto da sogno». Il video dell'intervista. Alex Hirschi, l'influencer dei motori più famosa al mondo, lancia Sbx Cars, prima piattaforma d'aste di hypercar, supercar, e vetture d'epoca milionarie. Dalla Mercedes-Amg One alla Gullwing Ali di Gabbiano, al Tesla Cybertruck, si inizia con un valore di lotti di oltre 100 milioni di dollari.

La diva dei social media a motori, e creatrice di contenuti automobilistici più famosa al mondo, Alex Hirschi, alias Supercar Blondie lancia un nuovo sito web dedicato alle aste di veicoli extralusso: SBX Cars. Una piattaforma specializzata in hypercar, supercar e auto d'epoca, che al debutto ha già un valore dei lotti che supera i 100 milioni di dollari, con un parterre di vetture all'asta da capogir

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Corriere / 🏆 2. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Maserati Granturismo Folgore, come va e come è la prima elettrica del Tridente da 1.200 cvIn pista con la prima supercar a ioni di litio prodotta dalla casa modenese

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Mercedes AMG GT 43: la supercar diventa a 4 cilindriCresce la gamma della Mercedes AMG GT Coupé con l'arrivo dell'AMG GT 43. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Cult Cars&Movies, la mostra sulle auto del cinema e del fumettoNasce Cult - Cars&Movies, un progetto trasversale di exhibit design a cura di GL events Italia che vuole unire cinema e automotive, cultura e tradizione, presentando al pubblico di Torino i veicoli simbolo di alcuni film cult della cultura pop & comics.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Alla scoperta della gamma Polestar, tra presente e futuro, compresa la mitica SynergySiamo stati all'interno del Centro Stile di Polestar a Goteborg (Svezia) per conoscere la gamma attuale e quella futura, scrutando con attenzione la supercar Synergy

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Fedez e la Ferrari Roma Spider, la sua è la prima in Italia: ecco prezzo e caratteristicheIl rapper ha aggiunto un’altra supercar alla sua collezione e, come suo solito, non ha mancato di esibirla sui social, questa volta coinvolgendo suo padre

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

McLaren, futuri modelli ispirati alla Performance by DesignMcLaren Automotive ha svelato la filosofia di design che sarà alla base della sua prossima generazione di supercar ed hypercar. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »