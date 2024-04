Super Scamacca trascina l'Atalanta alla vittoria

Super Scamacca trascina i nerazzurri, che sembravano destinati ad un’altra grande notte dopo quella di Anfield. Ma nella ripresa c’è la rimonta della squadra di Baroniad architettare il pareggio che porta la squadra di Marco Baroni un punto sopra la zona rossa.

Non è nuova l’Atalanta a questi blackout, che le costano caro sul piano del morale e della classifica. Grande con le grandi—. Grande invece lo spirito dei gialloblù, che sanno riprendersi dopo un primo tempo in bambola. Scamacca però non si ferma più. Con due azioni raddoppia il tabellino: 14 reti in 34 gare, 3 di fila in campionato e 6 nell’ultimo mese, proprio da quando il c.t. Spalletti l’ha lasciato a casa.

