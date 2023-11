Suocera gelosa installa una telecamera nella stanza della nuora e del figlio e condivide il video: tradita dai

Una coppia di neo sposi era in attesa che i lavori per la nuova casa fossero portati a termine, proprio per questo, lo sposo ha proposto alla moglie di andare a vivere per un breve periodo a casa della madre, senza mettere in conto la sua gelosia. La suocera, comunque, ha accettato di buon grado, salvo decidere di installare delle telecamere nella camera da letto del figlio e della nuora.

