Sullivan vola in Arabia Saudita, ma l'accordo con Israele resta difficile

Gli Emirati accusano Netanyahu per l'attacco al convoglio umanitario di Wck e trattano con Hezbollah. Prima la pace con i sauditi e poi quella con i palestinesi, ha sempre detto Benjamin Netanyahu. Prima la pace con i palestinesi e poi quella con gli israeliani, ha sempre risposto Mohammed bin Salman. Il dilemma della normalizzazione delle relazioni fra Gerusalemme e Riad è una questione di priorità che fino a oggi i facilitatori americani non sono riusciti a dirimere. La guerra a Gaza non vede ancora vie d’uscita, ma l’ostinazione di Joe Biden resta quella di mediare un’intesa prima del voto americano di novembre.