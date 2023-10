SudTirol-Sampdoria, i convocati di Bisoli: out solo Lunetta. Casiraghi recupera in extremis

SudTirol, che domani, in occasione dell'11ª giornata di Serie B, se la vedrà con la Sampdoria:"La squadra si è preparata molto bene, con grande concentrazione, ha capito che la partita di Cremona deve essere una cosa normale, una nostra costante, giocata con applicazione, ferocia sulle seconde palle... poi si potrà anche perdere, ma l’atteggiamento dovrà essere quello.

Zaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiZaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiSerie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky.

Leggi di più:

TuttoMercatoWeb »

SudTirol, Bisoli: 'La Samp vuole risalire la china, io voglio rivedere una prova come a Cremona'“La squadra si è preparata molto bene, con grande concentrazione, ha capito che la partita di Cremona deve essere una cosa normale, una nostra costante, giocata con applicazione, ferocia sulle seco Leggi di più ⮕

Sudtirol-Sampdoria, i convocati di Pirlo: out Barrica e Pedrola. Torna Conti in difesaAttraverso i propri canali ufficiali la Sampdoria ha diramato la distinta con i calciatori convocati dal tecnico Andrea Pirlo per la gara di domani in casa del Sudtirol valida per l'11ª giornata del Leggi di più ⮕

Sampdoria, dalla Danimarca alla Malesia: i nomi dei possibili investitori di ManfrediContinua la ricerca di un socio per la Sampdoria e Matteo Manfredi, avvistato domenica scorsa al Ferraris insieme a dei potenziali investitori. I nomi circolati in questi giorni sono quelli dei fratelli Leggi di più ⮕

Sampdoria, un'intera difesa fuori per infortunio: a Bolzano solo quattro giocatori per PirloLa Sampdoria, già &39;corta&39; numericamente e ultimamente martoriata dagli infortuni, andrà a Bolzano per la partita con il Sudtirol in piena emergenza difensiva. Mister Pirlo infatti Leggi di più ⮕

La scelta del Settimo: in Prima Categoria con la maglia della SampdoriaL'US Settimo 1967, club sardo di Prima Categoria affiliato alla Samp, gioca le proprie gare con la maglia dei blucerchiati. Leggi di più ⮕

Sampdoria, seduta al mattina: Ravaglia, colpito da sciatalgia, ha svolto lavoro differenziatoVideo-analisi, tattica e partitella finale. Questo il programma della seduta mattutina della Sampdoria, alle prese sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco con la preparazione in vista dell Leggi di più ⮕