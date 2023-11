Sudafrica campione del mondo: la vittoria della difesa e dell'attenzione ai dettagli, onore agli All Blacks

attutto chirurgica, se pensiamo che nelle ultime tre partite hanno vinto sempre di un solo punto. Analizziamo la vittoria del Sudafrica sugli All Blacks arrivata al termine di una vera e propria battaglia.finale palpitante vinta di misura contro gli All Blacks (12-11).

Davanti ai 80.075 spettatori dello Stade de France è andata in scena una vera e propria battaglia, esaltata e celebrata dai media di tutto il mondo: una squadra ridotta praticamente per tutta la gara a un uomo in meno a cercare di scalfire le difese di un XV granitico, che ha fatto deiappunto un proprio simbolo. Uno spettacolo magnifico, che ha visto sul campo la lotta di due filosofie diverse di rugby, un vero e proprio spot per tutto il movimento.

Rugby: All Blacks battuti 12-11, Sudafrica campione del mondoIl Sudafrica si è confermato campione del mondo di rugby, battendo 12-11 la Nuova Zelanda nella finale disputata a Parigi. (ANSA) Leggi di più ⮕

Rugby: All Blacks ko 12-11, il Sudafrica è campione del mondoIl Sudafrica si è confermato campione del mondo di rugby, battendo 12-11 la Nuova Zelanda nella finale disputata a Parigi. (ANSA) Leggi di più ⮕

Mondiali di rugby: finale sul filo del rasoio, vince il Sudafrica 12-11 sugli All BlacksIn una partita dura, tattica e tirata sul pesante campo dello Stade de France gli Springboks si laureano campioni del mondo per la quarta volta, la seconda di fila dopo Giappone 2019 Leggi di più ⮕

Sudafrica - Coppa del mondo Rugby: Punteggi & Highlights RugbyEurosport è la vostra fonte per gli ultimi aggiornamenti sulle partite di Coppa del mondo Rugby. Ecco cosa è successo in Nuova Zelanda - Sudafrica, con tutte le statistiche e le informazioni utili. Leggi di più ⮕

Sudafrica-Nuova Zelanda 12-11, Springboks campioni del mondoIl Sudafrica vince la Coppa del Mondo a Parigi, All Blacks battuti Leggi di più ⮕

Rugby, Sudafrica ancora campione del mondo: 12-11 alla Nuova ZelandaGli Springboks conquistano il quarto titolo iridato dopo una finale incertissima. All Blacks orgogliosi nonostante una prolungata inferiorità numerica Leggi di più ⮕