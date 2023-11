Stupro di gruppo a Palermo seguito da impiccagione di una ragazza a Catania

Il quartiere Vucciria di Palermo, dov’è avvenuto lo stupro di gruppo. Per rispetto della vittima noi scegliamo di non pubblicare i frame del video diffusi da tante altre testate All’orrore dello stupro di gruppo di Palermo è subito seguito un altro orrore: l’impiccagione della ragazza nelle campagne catanesi. E poi l’omicidio premeditato di Anna Scala: il suo avvocato ci racconta che nessuno in famiglia sapeva. La vergogna e la paura delle vittime di violenza è un copione antico.

La differenza è che oggi le donne denunciano di più, ma non basta perché gli uomini restano impuniti Dopo lo stupro di gruppo di Palermo, un nuovo orrore. Un’altra violenza contro le donne in questa estate da ricordare (o, meglio, dimenticare). Vera Schiopu, una ragazza di 25 anni, è stata trovata impiccata nelle campagne catanesi. Il suo compagno e un amico sono accusati di concorso in omicidio: avrebbero messo in scena un finto suicidi





DonnaModerna » / 🏆 44. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Domani da Nunzia De Girolamo su Rai3 la vittima dello stupro di gruppo a PalermoLa ragazza, a volto scoperto, affronta un faccia a faccia con la conduttrice, nella puntata dedicata a violenza sulle donne e all’educazione sessuale

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Ferrara città più 'green' d'Italia, la classifica di LegambienteFanalino di coda Palermo e Catania

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Uomo incriminato in Portogallo per la scomparsa di Maddie McCannProbabilmente di un tedesco già in carcere per stupro in Germania

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Milano, lo stupro della manager: “Violentata nella cantina di un bar”. L’alcool, l’aggressione e i video diff…Lo stupro sarebbe avvenuto nelle cantine del locale dei Navigli dove avevano passato la serata

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

L'Aquila, tentato stupro e botte in centro: ex rugbista condannato a 6 anniSul tentato stupro e rapina con lesioni gravi nel centro storico dell'Aquila, il 7 giugno...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

L'Aquila, tentato stupro e botte in centro: egiziano condannato a 6 anniSul tentato stupro e rapina con lesioni gravi nel centro storico dell'Aquila, il 7 giugno...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »