Studenti incontrano oggi Bernini e Valditara

"Due incontri ottenuti - spiegano gli studenti - dopo aver piantato le tende davanti alla Camera dei deputati, in Piazza Montecitorio". Tanti i temi sul tavolo: legge di bilancio, caro affitti, PNRR e studentati, borse di studio, supporto psicologico, numero chiuso e tasse universitarie.

L'Udu e la Rete spiegheranno i risultati degli incontri sulle scalinate del ministero dell'Istruzione e del ministero dell'Università, alle ore 19. E se non riceveranno risposte soddisfacenti dal Governo - annunciano - sono pronti a protestare immediatamente davanti al MIM e lanciare un messaggio forte, celebrando il"funerale del diritto allo studio, anche con una bara".

