Studente genovese che ha combattuto in Ucraina non può essere definito un mercenario

Il nome della formazione per cui ha combattuto era stato individuato senza ombra di dubbio dall’Interpol: International legion of territorial defense of Ukraine. E in base agli accertamenti condotti dalla Procura di Genova, si tratta d’una brigata internazionale inclusa nell’esercito regolare ucraino.

Ecco perché Kevin Chiappalone, lo studente genovese oggi ventunenne ed ex militante di CasaPound, partito nella primavera 2022 per combattere contro i russi a fianco dei soldati di Kiev, a parer dei magistrati non può essere definito un mercenario e l’inchiesta a suo carico dev’essere archiviata. Il pm antiterrorismo Marco Zocco lo aveva accusato d’aver violato una legge specifica del 1995, che punisce l’arruolamento senza titolo per formazioni straniere. E quello a carico di Chiappalone era stato il primo fascicolo di cui s’aveva conoscenza a carico di presunti foreign fighter filo-ucrain





