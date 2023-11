Stroncato da un aneurisma a 39 anni, Fabrizio era papà di due gemelline

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Alba, che dopo aver stabilizzato il giovane papà, lo ha trasportato al pronto soccorso di Teramo. Dopo 24 ore in rianimazione, il 39enne sembrava in netto miglioramento, ma purtroppo nella notte tra domenica e lunedì, un secondo aneurisma cerebrale gli è stato fatale. L’uomo lavorava nell’azienda Mivv di Sant’Omero, specializzata in ricambi auto e nella costruzione di marmitte per le Ducato.

