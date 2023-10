– Strofinacci, cellulari e germi

I germi più pericolosi della cucina? Si trovano in strofinacci e cellulare! A rivelarlo è uno studio dell'Università del Kansas pubblicato su Food Protection Trends. Gli strofinacci possono rapidamente e facilmente essere contaminati con microrganismi che possono portare anche intossicazioni alimentari.

Ma anche il cellulare, del quale pochi si separano portandolo ovunque, si ricopre di batteri a rischio di infezione alimentare se lo tocchiamo distrattamente con le mani sporche mentre cuciniamo. Il consiglio? Disinfettate abitualmente lo smartphone, cambiate strofinaccio dopo la preparazione del pasto e preferite la carta usa e getta.

