Striscia di Gaza, sfollati fuori dai rifugi: «Non c’è posto per tutti, siamo al collasso totale»

Morire sotto le bombe o morire di stenti. Non sembra esserci via di scampo sulla Striscia di Gaza. I raid non risparmiano gli sfollati, ammassati e senza riparo nelle regioni a sud, tanto che tra i profughi serpeggia pericolosa l’idea di provare a tornare a casa. «Perché siamo fuggiti senza portare niente, ma qui non abbiamo niente, né un materasso, né cibo.

Oltre un milione gli sfollati, oltre 7mila i morti, decine di migliaia i feriti. Molti sono accampati per terra, a ridosso di edifici e tendopoli, per loro non c’è posto ma all’ingresso nessuno controlla più, e nessuno si registra.

