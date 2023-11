Stretta di mano tra Biden e Xi Jinping: distensione tra Cina e Giappone?

La stretta di mano tra il presidente americano Joe Biden e il leader cinese Xi Jinping non è l’unico segnale di distensione che arriva da quel di San Francisco, dove si chiude oggi il summit della Cooperazione Economica Asia Pacifico (Apec). Un altro movimento interessante, sempre nel senso di un accorciamento delle distanze, riguarda le relazioni tra Cina e Giappone , diventate più problematiche negli ultimi anni per una serie di questioni geopolitiche e commerciali.

Lo scorso anno Tokyo, stretto alleato di Washington, ha definito la Repubblica popolare cinese una “sfida senza precedenti” alla sua sicurezza, tale da motivare il più grande rafforzamento militare dalla Seconda Guerra Mondiale, una posizione che ha irritato Pechino. Come nel caso del rapporto tra Stati Uniti e Cina , i motivi di tensione sono ancora tutti lì, destinati a durare per gli anni e i decenni a venire. Ma, come nel caso delle relazioni Usa- Cina e a maggior ragione data la prossimità geografica, entrambi gli attori sembrano interessati a rimodulare i rapporti per ampliare gli spazi di cooperazion





Leggi di più: HUFFPOSTITALİA » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

İLMESSAGGEROİT: Usa-Cina, Biden incontrerà Xi Jinping: «Concorrenza, ma nessuna Guerra Fredda»Joe Biden incontrerà il presidente cinese Xi Jinping il 15 novembre in California, a...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Disgelo tra Usa e Cina: Biden e Xi Jinping si incontrano per riprendere il dialogoUna stretta di mano, sorrisi di rito e quattro ore di faccia a faccia in una scenografica residenza alle porte di San Francisco per avviare il disgelo tra Usa e Cina. Non un reset, ma una ripresa del dialogo a tutti i livelli, anche militari, per «gestire responsabilmente la competizione» evitando che le tensioni degenerino in conflitti, in un mondo già troppo in fiamme.

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

TGLA7: Incontro tra Biden e Xi Jinping per avviare il disgelo tra Usa e CinaIl presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jinping si sono incontrati per avviare il disgelo tra i due paesi. Durante l'incontro, hanno discusso di cooperazione in vari settori e dell'importanza di superare le differenze per il successo di entrambe le nazioni.

Fonte: TgLa7 | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Biden e Xi Jinping si incontrano per avviare il disgelo tra Cina e Stati UnitiJoe Biden e Xi Jinping si sono incontrati per quattro ore in una residenza a San Francisco per avviare il disgelo tra Cina e Stati Uniti. Entrambi i leader hanno espresso la volontà di capirsi reciprocamente e superare le differenze per il successo delle due nazioni.

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

TODAY_İT: "Un pericolo per tutta l'umanità": l'acqua radioattiva di Fukushima fa litigare Cina e GiapponeIl presidente cinese Xi Jinping ha stretto la mano al leader giapponese, Fumio Kishida. Ma tra i due le cose non vanno a gonfie...

Fonte: Today_it | Leggi di più »

SOLE24ORE: Borsa, l’Asia apre mista: su il Giappone, contrastata la CinaLe piazze reagiscono alla chiusura di Wall Street, mentre tornano a pesare le preoccupazioni sul conflitto mediorientale

Fonte: sole24ore | Leggi di più »