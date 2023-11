Stramaccioni: 'Roma contro l'Inter senza qualità: ecco il motivo '

'La Roma è arrivata a questa partita largamente decimata, le assenze hanno influenzato la qualità del gioco della Roma. Come dice spesso Mourinho, giocatori come Dybala, Pellegrini e Renato Sanches sono in grado di aumentare la qualità e la connessione tra centrocampo e attacco.

La partita poteva girare lì'. Parole di Andrea Stramaccioni , ex tecnico dell' Inter e delle giovanili della Roma , questa mattina a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. Stramaccioni: 'Inter, vittoria ineccepibile' 'Poi è arrivato il gol di Thuram, grazie anche all'intuizione di Inzaghi di sostituire contemporaneamente sia Mkhitaryan che Calhanoglu, inserendo Asllani.

