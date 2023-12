Strage a Fiumicino: 50 anni fa il tragico attacco terroristico all'aeroporto di Roma

Alcuni dei terroristi prima di impossessarsi di un Boeing 737 all’aeroporto di Roma Fiumicino il 17 dicembre 1973 (foto Vergati/Ansa) La strage a Fiumicino, cinquant’anni fa, ha messo in luce le troppe falle nel sistema di sicurezza degli aeroporti — non solo a Roma e in Italia ma in tutto il mondo — disegnato anni prima, ma applicato ormai in un contesto internazionale cambiato e con troppe minacce, da quelle di pura criminalità fino al terrorismo politico e religioso.

Bisognerà attendere ancora — e assistere ad altri attentati — per rendersi conto che il trasporto aereo è diventato un target dall’impatto mediatico senza precedenti con i suoi aerei in fiamme e i terminal sventrati.Il 17 dicembre del 1973 un commando di cinque palestinesi dell’organizzazione «Settembre nero» — sbarcato da poco da un volo partito da Madrid — inizia a sparare al controllo dei passaporti, per poi dividersi in due prendendo alcuni ostagg





Corriere » / 🏆 2. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Giovanna Mezzogiorno: «Per perdere i chili in più ho rischiato di morire. Muccino? Si è dileguato»Un mese fa, alla Festa del Cinema di Roma, Giovanna Mezzogiorno fuori concorso ha presentato il...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Roma, Ryiadh e Busan in corsa per l'Expo 2030Martedì 28 novembre a Parigi si deciderà un pezzo di storia futura della Capitale. Roma si giocherà l'assegnazione dell'Expo 2030 e ha come avversarie Ryiadh (Arabia Saudita) e Busan (Corea del Sud).

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Per le strade di Roma ci sono 1.322 cantieriGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Difficoltà per la realizzazione della stazione di Torrino-Mezzocammino della Roma-LidoIl progetto per la realizzazione della stazione di Torrino-Mezzocammino della linea Roma-Lido è stato ostacolato da errori progettuali e difficoltà logistiche. Il responsabile del procedimento ha spiegato che il progetto originale violava la legge nazionale che vieta la costruzione di ferrovie in curva.

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Due fisiche italiane parteciperanno al Women Economic Forum a RomaDue fisiche italiane parteciperanno come speaker alla prima edizione italiana del Women Economic Forum a Roma, dove parleranno di giustizia climatica.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Il direttore sportivo della Roma parla del settore giovanileIl direttore sportivo della Roma parla dell'importanza del settore giovanile e del suo ruolo nella crescita dei giovani giocatori.

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »