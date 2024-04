Storie di Calcio, Maradona , Van Basten e Riva raccontati da Massimo Paravani con i commenti di Marco Tardelli, Filippo Galli e Beppe Incocciatinel suo"Il Mondo ha la forma di un pallone". Un trasloco, una soffitta polverosa, vecchi scatoloni. Rovistando tra le cose da portare nella nuova casa, un pittore ritrova i suoi quadri di alcuni anni prima; sulle tele sono raffigurati i campioni che hanno fatto del calcio un’arte.

:"Ho avuto la fortuna di giocare con Van Basten, è sicuramente stato uno dei più forti tra gli attaccanti. Aveva una facilità realizzativa incredibile e un'eleganza unica. E' davvero un peccato che abbia smesso così presto".Pioli, questi risultati mettono a rischio la conferma. Quanto vale Vlahovic? Cairo e un Toro che merita il salto di qualità. Inter scudetto a un passo.

Calcio Maradona Van Basten Riva Storia

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Zaniolo e l'addio alla Roma: 'Certe storie finiscono, nessun problema con Mancini e Pellegrini'Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, Nicolò Zaniolo parla anche della Roma e di come è finita l'avventura con i giallorossi: ' Anche da Unai Emery stai imparando? Con l

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

WEmbrace Awards 2024: Bebe Vio celebra le storie di inclusione che ispirano il mondoAbbracciare per includere: questo è il senso dei 'WEmbrace Awards', i premi che celebrano st…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

WEmbrace Awards 2024 con Bebe Vio Grandis: 15 storie che ispirano il mondoUna serata speciale per celebrare persone altrettanto speciali che, con il loro impegno quotidiano, riescono a fare la differenza nella vita degli altri. Per il secondo anno i WEmbrace Awards 2024 portano all'attenzione di tutti storie concrete di innovazione, inclusione e valorizzazione della diversità.

Fonte: IOdonna - 🏆 9. / 75 Leggi di più »

“Corpi senza peso”, 5 storie sui disturbi alimentariIl libro di Stefano Vicari e Ilaria Caprioglio tratta in particolare di anoressia nervosa, il disturbo più diffuso tra i giovani e più temuto dalle famiglie

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Ncaa al via: le cinque storie di college da seguireIl torneo universitario a 64 squadre parte oggi per concludersi l'8 aprile. Formula classica a eliminazione diretta

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Disturbi alimentari, quali sono e come si curano oggi in Italia: dati, storie e mappeOltre 3 milioni e 600mila persone in Italia soffrono di disturbi alimentari. Abbiamo raccolto le storie, i dati, le mappe sui centri di cura

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »