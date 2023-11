Storia della lotta di in classe

Manifestazione degli studenti contro l'arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Torino per la conferenza Stato Regioni. Piazza Castello, Torino, 3 ottobre 2023 (ANSA/TINO ROMANO)

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Proprio in questi giorni, come sempre alla fine di ottobre, le mie lezioni vengono interrotte dai candidati delle liste scolastiche che mi chiedono cinque minuti per presentarsi. headtopics.com

Il nostro incipit è il febbraio 1966. In una scuola superiore di Milano avviene l’episodio che viene considerato storicamente l’innesco di tutto il Sessantotto italiano. Sullasu quello che «pensano le ragazze d’oggi» dove si affronta la questione del sesso con relativa libertà, al di là dei condizionamenti della morale e della religione.

Nonostante le contestazioni alle prime elezioni – febbraio 1975 – per consigli d’istituto, collegi docenti, consigli di classe partecipano 20 milioni di persone, con una percentuale media di oltre l’80 per cento: una tra le elezioni più partecipate della storia repubblicana. Sono numeri che oggi sarebbero impossibili anche per le elezioni politiche, e che chiaramente sono molto distanti dalle percentuali medie delle attuali elezioni scolastiche, intorno al 20 per cento. headtopics.com

