Stonebreakers - Film (2022)

Il documentario si interroga proprio sul rapporto tra la storia e la lotta politica in un'America che si ritrova oggi a fare i conti con il proprio passato, divenendo testimonianza della battaglia nata nel 2020 e allo stesso tempo un contributo a un dibattito pubblico sulla memoria e la storia. Il film segue un'America decisa a riaprire la questione su quale sia davvero il suo passato e perché uomini come Colombo meritino delle statue.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

COMINGSOONIT: Halloween Ends - Film (2022)Halloween Ends è un film di genere horror del 2022, diretto da David Gordon Green, con Jamie Lee Curtis e Will Patton. Uscita al cinema il 13 ottobre 2022. Durata 111 minuti. Distribuito da Universal Pictures.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: The First Slam Dunk - Film (2022)The First Slam Dunk è un film di genere animazione, anime, commedia, drammatico del 2022, diretto da Takehiko Inoue. Uscita al cinema il 10 maggio 2023. Durata 124 minuti. Distribuito da Anime Factory di Plaion Pictures.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: A Sexy Horror Story - Film (2022)X - A Sexy Horror Story è un film di genere horror del 2022, diretto da Ti West, con Mia Goth e Jenna Ortega. Uscita al cinema il 14 luglio 2022. Durata 105 minuti. Distribuito da Midnight Factory, etichetta horror di Koch Media.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Ucraina: 'La Russia ha già perso oltre 300mila militari da febbraio 2022'Zelenskyʼriferisce che i 66 Paesi presenti al vertice di Malta sulla pace hanno concordato una dichiarazione ʼdi base e unificanteʼ. Le perdite tra i soldati russi dall'invasione del 22 febbraio 2022 sfiorano quota 300mila.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Lega B, approvato bilancio 2022/23: aumentano le risorse distribuite ai clubAssemblea di Lega B durante la quale è stato approvato il bilancio 2022/23 esposto dal presidente Mauro Balata. Un esercizio che chiude con alcune centinaia di migliaia di euro di utile e che vede

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Ucraina: 'La Russia ha già perso oltre 300mila militari da febbraio 2022''La Russia sta giustiziando i propri soldati che si rifiutano di obbedire agli ordini o si ritirano dai combattimenti nella guerra in Ucraina. Le esec...

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕