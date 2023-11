Stoccaggio in mare? La soluzione per imprigionare la CO2 per migliaia di anni

La CO2 in natura viene assorbita in vari modi. Ad esempio, viene catturata dalla pioggia e poi si lega con il calcare quando ricade su rocce carbonatiche. Questo processo, chiamato «ciclo geologico del carbonio» richiede anni. Ma la tecnologia consente di accelerare esponenzialmente la dissoluzione del calcare, che insieme alla CO₂ e all’acqua del mare produce emissioni negative sotto forma di bicarbonati di calcio.

A causa dell’aumento di CO2 in atmosfera, l’acqua dei nostri mari sta diventando sempre più acida.È importante quindi mantenere il pH stabile per evitare conseguenze negative sull’ecosistema marino. «La tecnologia di Limenet riesce a contrastare questo fenomeno perché trasforma la CO2 in una soluzione che garantisce l’aumento dell’alcalinità del mare», racconta Cappello.

Amplifon, i ricavi salgono a 1,65 miliardi nei 9 mesi del 2023. L’ad Vita: oltre 9.500 negozi nel mondoArte, a Torino il mercato si scalda: all’asta un dipinto di Egon Schiele (che punta al milione di euro)Qatar Airways e le dimissioni del ceo dopo 26 anni: trionfi ed eccessi di un manager contro il politically correct headtopics.com

Istanbul: migliaia in piazza per la Palestina. Erdogan: Hamas non è organizzaione terroristicaCentinaia di migliaia di persone manfestano a Istanbul per la Palestina Leggi di più ⮕

Istanbul: migliaia in piazza pro Palestina. Erdogan: Hamas non è organizzazione terroristicaCentinaia di migliaia di persone manifestano a Istanbul per la Palestina Leggi di più ⮕

Sinner si prepara alla finale: 'Sono contento di ritrovare Medvedev. Sarà un match importante per me'ATP VIENNA - 'Ho cercato di restare calmo anche quando ho servito per il set e lui ha fatto il break, sono contento di avere trovato la soluzione per vincere'. Leggi di più ⮕

Rubiales, la Fifa lo squalifica per 3 anni dopo il bacio a Hermoso: l'ex presidente della federcalcio farà ricTre anni di squalifica: è questa la sanzione decisa dalla Fifa per Luis Rubiales, ex... Leggi di più ⮕

Rubiales squalificato dalla Fifa per 3 anni dopo il bacio a Hermoso: l'ex presidente della federcalcio spagnolTre anni di squalifica: è questa la sanzione decisa dalla Fifa per Luis Rubiales, ex... Leggi di più ⮕

Inter-Roma 1-0, cronaca, tabellino e voti: decide Thuram, il boato di San Siro tra i fischiettiIn una partita ad altissima tensione, tra i migliaia di fischietti per Lukaku, la scena se la prende Thuram che riporta l'Inter in vetta. Leggi di più ⮕