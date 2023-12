Stivaletti track con gonne eleganti: la combo inaspettata ma cool dell'inverno 2023

Gli stivaletti track danno una svolta inattesa (se non e audace) allo stile elegante, perché non si indossano più solo con jeans o gli abiti casual. Ora infatti si abbinano con naturalezza ad abiti e gonne eleganti, per creare look adatti anche alle festività. Questa stagione passerelle e street style hanno visto eclissarsi lo stile troppo tradizionale, in favore di tendenze moderne tutt'altro che noiose.

Non sarà quindi strano vedere gli stivaletti track di tendenza per l'autunno-inverno 2023, dalla forma voluminosa e lo spirito ribelle, sostituire i tacchi gioiello, i mocassini eleganti e gli stivali alti in abbinamenti inaspettati ma efficaci con gonne fluide e abiti eleganti





