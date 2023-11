Stipendi Statali, i nuovi aumenti estesi anche ai precari: incrementi mensili da un minimo di 50 fino a 90 eur

Si tratta dell’indennità di vacanza contrattuale «aumentata» di 6,7 volte e che avrebbe dovuto essere pagata a partire da gennaio. Sarà invece versata tutta immediatamente. Ma da questo beneficio il decreto “anticipi” ha eslcuso espressamente i dipendenti a tempo determinato. Con la manovra invece, i “precari” tornano in pista. Quello che non hanno ottenuto a Natale, lo avranno in busta paga frazionato mensilmente, a partire dal prossimo mese gennaio.

