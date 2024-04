Stimolazione elettrica per migliorare la memoria a breve termine

Una stimolazione elettrica, indolore e non invasiva può migliorare rapidamente la memoria a breve termine. È questo il risultato di un esperimento condotto a Londra dallo University College e dall'Imperial College. Cos'è la memoria a breve termine La memoria a breve termine, chiamata anche memoria primaria o attiva, è quella che ci consente di ricordare poche informazioni per una ventina di secondi circa.

È fondamentale non solo quando dobbiamo appuntare un nome o un numero di telefono, ma anche per fare calcoli a mente o prendere decisioni. Perché è efficace La corrente stimola il cervello e sincronizza le onde cerebrali di aree del sistema nervoso implicate proprio nelle funzioni di memoria. Come funziona Si applicano sulla testa alcuni elettrodi, del tutto simili a quelli dell'elettrocardiogramma. I ricercatori inglesi hanno sottoposto a questa stimolazione un piccolo gruppo di volontar

