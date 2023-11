Stephen Curry mostruoso: tripla contro Brooks e poi fa l'urlo di Munch. Guarda il video

si stupisce per la prodezza fatta dopo aver mandato al bar con una fintasegna 14 dei suoi 24 punti finali nel quarto periodo, con quattro bombe in fila per un personaleche sostanzialmente decide il confronto. E non manca poi di sottolineare la cosa al già citato, con il suo proverbiale sorriso beffardo da assassino, lui che da sempre è anche soprannominato "

si stupisce per la prodezza fatta dopo aver mandato al bar con una fintasegna 14 dei suoi 24 punti finali nel quarto periodo, con quattro bombe in fila per un personaleche sostanzialmente decide il confronto. E non manca poi di sottolineare la cosa al già citato, con il suo proverbiale sorriso beffardo da assassino, lui che da sempre è anche soprannominato "

NBA, Steph Curry manda Brooks al bar due volte: canestro da urlo. VIDEOEd esulta stile 'Urlo di Munch' Leggi di più ⮕

Rugby: insulto razzista a inglese Curry,sudafricano rischia stop'Sei una f... bianca', Mbonambi potrebbe saltare finale mondiale Leggi di più ⮕

NBA: 5 curiosità della notte che vi siete persi. 51 inutili per LaVine, Maxey come Iverson, Poole imita Curry ma è sdengNBA - Il meglio del basket mondiale con la regular season 2023-24: uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statisti Leggi di più ⮕

DUELLO TRA LE ROCCE - Film (1959)DUELLO TRA LE ROCCE è un film di genere western del 1959, diretto da George Sherman, con Felicia Farr e Stephen McNally. Durata 83 minuti. Distribuito da UNIVERSAL. Leggi di più ⮕

Gaza, ucciso comandante marina Hamas: il video di Israele(LaPresse) Le forze armate di Israele hanno annunciato di aver ucciso Ratib Abu Tzahiban,... Leggi di più ⮕

Eros Ramazzotti, la fidanzata gli scrive sui social: la dichiarazione (con video) per il suo compleannoIl cantautore che oggi compie 60 anni e la compagna Dalila Gelsomino fanno coppia da circa un anno Leggi di più ⮕