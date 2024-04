Stellantis taglia 2.500 posti di lavoro

La società firma un accordo con alcune sigle sindacali dei metalmeccanici per l'uscita volontaria incentivata di 1.560 dipendenti. Tuttavia, continua a parlare di rilancio e centralità dello stabilimento.

Ci sono oltre 2.500 esuberi e i numeri cresceranno. La Fiom definisce la situazione come un buco nero. La desertificazione industriale continua e il futuro occupazionale è incerto.

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Cassino, Stellantis vuole mandare a casa 560 operai: salta l'accordoLa dirigenza dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano vuole mandare a casa 560...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Stellantis produrrà in Polonia (non a Torino) la simil-500 cinese di LeapmotorsLa produzione della citycar T03 inizierà già nel secondo trimestre di quest’anno a Tychy secondo quanto rivelato alla Reuters

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Stellantis Cassino, ok al piano per le uscite volontarie: 80mila euro per chi ha 55 anniLo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano adesso rischia di scendere sotto quota 2.500...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

A FareTurismo a Roma 2.000 colloqui per 500 posti ricercati nel settoreL’unico appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro, alle politiche turistiche

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Adam Neumann rivuole WeWork: offre 500 milioni per l’azienda che lo cacciòLo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti: l’ex fondatore ed ex amministratore delegato sta cercando di riconquistare il controllo dopo essere stato cacciato dal cda

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Trump, per la prima volta l'ex presidente fra i 500 più ricchi al mondoIl tycoon: 'I giudici non vogliono che faccia la campagna elettorale'. Buone notizie per lui sul fronte patrimonio: entra per la prima volta fra i 500 più ricchi al mondo

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »