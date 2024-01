Stellantis invita i fornitori italiani a spostare gli investimenti in Marocco, dove il gruppo di Elkann è già presente in maniera massiccia. La convention si è svolta a Rabat e ha coinvolto rappresentanti di ottanta fornitori provenienti dall'Italia e altri dieci Paesi. Durante l'evento, sono stati mostrati lo stabilimento di Kenitra e la produzione della Fiat Topolino.





Libero_official » / 🏆 42. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Senatore Calenda critica Stellantis e gli eredi Agnelli per la de-industrializzazione in ItaliaIl senatore Calenda critica Stellantis e gli eredi Agnelli per la de-industrializzazione in Italia, sottolineando la responsabilità dei gruppi economici nell'indebolimento della competitività del paese.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Nuovi dettagli sugli orrori inflitti alle donne israeliane durante gli attacchi di HamasUn'indagine del New York Times rivela stupri, mutilazioni e azioni di estrema brutalità contro le donne durante gli attacchi di Hamas in Israele.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Israele, dov'era l'esercito durante l'attacco di Hamas, il 7 ottobre?L'indagine del New York Times svela la disorganizzazione e il fallimento dell'esercito israeliano e la mancanza di un piano per contrastare Hamas

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Sparatoria durante la consegna di generi alimentari, indagato il genero dell'agente di scortaSi tratta del genero di un agente della scorta del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Pozzolo, titolare di regolare porto d'armi, ha confermato l'accaduto, sottolineando però di non essere stato lui a sparare. Sulla vicenda indaga la procura di Biella.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Uomo di 31 anni spara accidentalmente durante una festa di CapodannoUn uomo di 31 anni durante una festa di Capodanno vicino a Biella, ha detto che il colpo è «partito accidentalmente» da una pistola «regolarmente detenuta» e che non è stato lui a sparare. Del caso si sta occupando la procura di Biella: i carabinieri intervenuti nelle prime ore del primo gennaio hanno sentito alcuni testimoni per capire cosa è successo.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Aumento degli incendi durante i festeggiamenti di CapodannoSono stati 703 gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, un numero in aumento rispetto all'anno precedente. Molti interventi hanno riguardato incendi di cassonetti e autovetture parcheggiate in strada. Il numero maggiore di interventi è stato registrato in Emilia Romagna.

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »