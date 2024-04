Stellantis inizia a produrre auto elettriche a Kragujevac, in Serbia

Stellantis avrebbe già iniziato a produrre nuove auto elettriche nello stabilimento di Kragujevac, in Serbia, e l'azienda le starebbe testando sulle strade della città serba. Lo scrive oggi Bloomberg Adria, citando"due fonti ben informate".

Secondo le fonti, circa 15 auto elettriche sono state prodotte a titolo di prova nell'ex Mirafiori serba a Kragujevac e i veicoli sono attualmente in fase di test, mentre la prossima settimana verrà lanciata la prima linea di produzione di prova per la produzione in serie, ha riferito Bloomberg Adria. Le auto che percorrono le strade di Kragujevac sono completamente mimetizzate tanto che è impossibile capire di quale modello si tratti, ha sostenuto il portale. Entrambi gli interlocutori di Bloomberg Adria hanno affermato che dal 2025 inizierà a Kragujevac la produzione di un modello ibrido, ma secondo il portale al momento non è chiaro se si tratterà della nuova Panda elettrica o di un altro modell

