Stati Uniti, figli troppo rumorosi: ristorante fa pagare 50 dollari in più

Si tratta, come racconta anche Sky News, del Toccoa Riverside, un locale che, all’interno del proprio menù, segnala ai commensali la possibilità che venga aggiunto un "supplemento per gli adulti", in particolare per quelli “incapaci di essere genitori"negli Stati Uniti ha deciso di addebitare ai genitori che si recano nella struttura per mangiare un supplemento nel caso di “figli rumorosi”.

Anzi, a metà pasto ho anche commentato ‘non posso credere a quanto siano stati bravi!”. La donna ha poi raccontato che, una volta terminato il pasto, il proprietario si è avvicinato al loro tavolo. "Aveva il menu in mano e ci ha mostrato la voce in cui si parla del sovrapprezzo. All'inizio pensavo che ci avrebbe fatto i complimenti”, ma invece l’accusa è stata che i bambini "erano stati troppo rumorosi" e "correvano in giro per il locale".

