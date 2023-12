Statali in smart working, direttiva per salvare i dipendenti fragili

Statali in smart working, adesso la priorità del ministero della Pubblica amministrazione è quella di scongiurare una disparità di trattamento tra pubblico e privato sul lavoro agile per i dipendenti fragili. A questo scopo il ministro della Funzione pubblica, Paolo Zangrillo, ha firmato ieri mattina una direttiva ad hoc che salva i fragili.

Come noto per i dipendenti delle aziende private che soffrono di determinate patologie, il governo ha infatti previsto la possibilità di lavorare in smart working fino al 30 marzo, mentre nel pubblico il diritto al lavoro agile agevolato per gli statali fragili decade il 31 dicembre, dopo che nel Milleproroghe non ha trovato spazio l’ennesimo rinvio. Con la direttiva Zangrillo si corre ai ripari, aprendo una fase nuova, anche se per il settore della scuola dovrà essere risolto il nodo delle risors





Pnrr, Csel: 'Con la riforma della contabilità pubblica più trasparenza ma preoccupa per piccoli comuni'Se il governo rispetterà ciò che è scritto nel PNnrr entro il 2026, per la prima volta, l'intero sistema pubblico italiano, dai ministeri alle scuole, dalle province alle università, dai comuni alle aziende sanitarie, userà un unico sistema di...

Attacco informatico colpisce società che serve la Pubblica amministrazione italianaUna società che serve diverse entità della Pubblica amministrazione italiana è stata colpita da un attacco informatico che ha causato gravi disagi. I cyber pirati hanno criptato i database e richiesto un riscatto in criptovalute al provider che ospita i servizi di Pa Digitale, società del gruppo Buffetti. Tra i servizi bloccati ci sono i sistemi di rendicontazione di Westpole, che fornisce servizi digitali a circa 1.300 entità della Pubblica amministrazione italiana.

La sanità pubblica in Italia: disuguaglianze e rinunce alle cureUn'indagine rivela che il 7% della popolazione italiana rinuncia alle cure a causa delle liste di attesa e delle prestazioni tagliate. Tra gli anziani, il 24% ha saltato visite e accertamenti, mentre questa percentuale sale al 37% tra gli over 65 in condizioni economiche disagiate. Le diseguaglianze in sanità sono evidenti.

Il termovalorizzatore di nuovo in tribunale. Ora la palla passa al Consiglio di StatoLa sentenza sui ricorsi presentati dei comitati contrari all'impianto potrebbe arrivare entro un paio di settimane. Oggi l'udienza pubblica dinanzi alla quarta...

Incendio all'impianto di trattamento dei rifiuti a RomaL'incendio all'impianto di trattamento dei rifiuti a Roma sta causando problemi alla salute pubblica e difficoltà nella gestione dei rifiuti nella città. Le conseguenze peggiori si vedranno nei prossimi giorni quando i camion di raccolta della spazzatura non avranno a disposizione il grande centro di Malagrotta.

La Commissione europea versa la quarta rata di 16,5 miliardi di euro all'Italia del PnrrLa Commissione europea ha versato oggi la quarta rata di 16,5 miliardi di euro all'Italia del Pnrr. Il pagamento è frutto del conseguimento, accertato dall'Unione europea, di tutti i 28 obiettivi e traguardi legati alla quarta rata. Tali obiettivi e traguardi riguardano misure necessarie per proseguire l'attuazione delle riforme in materia di giustizia e pubblica amministrazione, nonché importanti riforme nei settori dell'inclusione sociale e degli appalti pubblici. I principali investimenti - spiega la nota di Palazzo Chigi - sono legati alla digitalizzazione, in particolare per quanto riguarda la transizione dei dati delle pubbliche amministrazioni locali verso il cloud, lo sviluppo dell'industria spaziale, l'idrogeno verde, i trasporti, la ricerca, l'istruzione e le politiche sociali

